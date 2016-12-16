اليوم.. انطلاق ماراثون زايد الخيرى لصالح مرضى الكبد الوبائى

كتب رامى ناجى

ينطلق اليوم الجمعة ماراثون زايد الخيرى الذى ينظم فى مصر للمرة الثالثة على التوالى، بمشاركة أكثر من 24 ألف مشترك، باستاد الدفاع الجوى وشارع التسعين بالتجمع الخامس، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وفى مقدمتهم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وغادة والى وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور عماد الدين راضى وزير الصحة وجمعة مبارك الجنيبى سفير دولة الإمارات بمصر.

من جانبه أعرب وزير الشباب والرياضة، عن أمانيه لإقامة ماراثون زايد الخيرى بشكل سنوى فى مصر، مشيرًا إلى أن جميع فئات المجتمع المصرى من مجلس الوزراء ومجلس النواب والفن والرياضيين مهتمين بإقامة الماراثون فى مصر، مؤكدًا أن هناك استعدادات كبيرة للماراثون من تأمين وسيارات الإسعاف والمرور وكل المساهمين فى تنظيم ماراثون.

وقال وزير الرياضة إن إيرادات الماراثون كلها ستصرف لصالح أمراض الكبد الوبائى ما يساعد على الانتهاء من هذا المرض فى مصر.

فيما أكد جمعة مبارك الجنيبى سفير دولة الإمارات بالقاهرة، أن إقامة ماراثون فى شوارع العاصمة المصرية يشارك فيه أكثر من 26 ألف من فئات المجتمع المصرى، رسالة قوية للعالم بأن مصر آمنة بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجرى فى شوارع القاهرة حدث عالمى سيتم نقله فى كل وسائل الإعلام وسيكون رسالة قوية ضد الإرهاب.

بينما أكدت أمل بوشلاخ رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد، أن استضافة القاهرة للماراثون للعام الثالث على التوالى كأول مدينة عربية دليل على عمق العلاقات بين البلدين، موضحة أنه تم رصد مليون جنيه جوائز وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين حتى 75 فائزًا، ومساحته 10 كيلو، لفئات الشباب والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة.