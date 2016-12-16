"يد واحدة ضد الإرهاب" عنوان خطبة الجمعة بمساجد دمياط

دمياط - معتز الشربينى

عممت مديرية أوقاف دمياط عنوان خطبة اليوم الجمعة على جميع خطباء المساجد التابعة لمديرية أوقاف دمياط بعنوان "يد واحدة فى مواجهة الإرهاب" ووجهت المديرية إلى جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مع التشديد على استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

كما شددت مديرية الأوقاف على عدم تمكين أى شخص من الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمسجد ما لم يكن مصرحا له بالخطابة من الأوقاف وموجها إلى المسجد بخطاب رسمى من مدير المديرية التابع لها، مع ضرورة التأكد من هويته ومن صحة الخطاب، مع التزام كل إمام بأداء جميع الدروس والقوافل المقررة، مع تكليف مفتيشى المديرية بتكثيف المرور على المساجد.