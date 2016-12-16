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انتبهوا.. 7 علامات خطيرة تدل على إرهاق الكبد

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انتبهوا.. 7 علامات خطيرة تدل على إرهاق الكبد انتبهوا.. 7 علامات خطيرة تدل على إرهاق الكبد

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عددا من العلامات التى تدل على  أن الكبد معرض للإجهاد والإرهاق، وتشمل هذه العلامات الآتى:

1. عندما يجد الجسم صعوبة فى هضم الأطعمة الدسمة يمكن أن يكون علامة إرهاق بالكبد، وأيضا يمكن لعسر الهضم والانتفاخ والإمساك أن يكون علامة على أن الكبد يحتاج راحة .

2. القيء وآلام المعدة والحمى وغيرها من العلامات الأخرى التى تنتج عن وجود تعب فى الكبد .

3. عندما يكون الكبد متعبا يسبب ألم تحت أضلاع القفص الصدرى والشعور بالتعب وآلام فى البطن ونقص الشهية والحمى وبعض العلامات الأخرى من تضخم الكبد .  

4. الحساسية من أنواع معينة من المواد الكيمائية يمكن أن تكون علامة على وجود ضعف بالكبد.

5. وفى بعض الأشخاص تكون مشاكل السكر بالدم تشير إلى وجود حمل على الكبد .

6. فى النساء المشاكل الهرمونية والتغيرات التى تحدث بالجسم مثل أعراض سن اليأس وعسر الطمث ومتلازمة تكيس المبايض تشير إلى وجود تعب بالكبد .

7. الطفح الجلدى، يمكن أن تكون عيوب الجلد والصفراء تشير إلى أن الكبد يحتاج إلى عناية خاصة .


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