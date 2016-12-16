انتبهوا.. 7 علامات خطيرة تدل على إرهاق الكبد

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عددا من العلامات التى تدل على أن الكبد معرض للإجهاد والإرهاق، وتشمل هذه العلامات الآتى:

1. عندما يجد الجسم صعوبة فى هضم الأطعمة الدسمة يمكن أن يكون علامة إرهاق بالكبد، وأيضا يمكن لعسر الهضم والانتفاخ والإمساك أن يكون علامة على أن الكبد يحتاج راحة .

2. القيء وآلام المعدة والحمى وغيرها من العلامات الأخرى التى تنتج عن وجود تعب فى الكبد .

3. عندما يكون الكبد متعبا يسبب ألم تحت أضلاع القفص الصدرى والشعور بالتعب وآلام فى البطن ونقص الشهية والحمى وبعض العلامات الأخرى من تضخم الكبد .

4. الحساسية من أنواع معينة من المواد الكيمائية يمكن أن تكون علامة على وجود ضعف بالكبد.

5. وفى بعض الأشخاص تكون مشاكل السكر بالدم تشير إلى وجود حمل على الكبد .

6. فى النساء المشاكل الهرمونية والتغيرات التى تحدث بالجسم مثل أعراض سن اليأس وعسر الطمث ومتلازمة تكيس المبايض تشير إلى وجود تعب بالكبد .

7. الطفح الجلدى، يمكن أن تكون عيوب الجلد والصفراء تشير إلى أن الكبد يحتاج إلى عناية خاصة .