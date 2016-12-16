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الاتحاد الأوروبى يستخدم القنوات الدبلوماسية للضغط من أجل إدخال مساعدات لحلب

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الاتحاد الأوروبى يستخدم القنوات الدبلوماسية للضغط من أجل إدخال مساعدات لحلب الاتحاد الأوروبى يستخدم القنوات الدبلوماسية للضغط من أجل إدخال مساعدات لحلب

> بروكسل (رويترز)

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى، الخميس، إن الاتحاد الأوروبى سيستخدم كل القنوات الدبلوماسية للضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى حلب، ومن أجل إجلاء المدنيين من المدينة السورية.

 

وأضاف توسك أنه ليس من الممكن إنهاء الصراع فى سوريا بالقوة وأن زعماء الاتحاد الأوروبى أدركوا أنهم لم يتسموا بالفاعلية الكافية فى التعامل مع الأمر. وقال إن زعماء الاتحاد الأوروبى الذين اجتمعوا لإجراء محادثات فى بروكسل كانوا أكثر تشددا فى آرائهم بشأن الصراع السورى عما كانوا عليه قبل ثلاثة أشهر لكنهم لم يقرروا فرض عقوبات جديدة على روسيا لدورها فى الصراع.


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