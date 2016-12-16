أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: هكذا تعرَّفت حياة الفهد على عبدالمجيد عبدالله

Google+ Print

الخميس 15-12-2016 20:31

أعاد مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر مقطع يعود إلى العام 1993 لمقابلة جمعت الفنانة حياة الفهد بالفنان عبدالمجيد عبدالله في برنامج استديو 300 من تقديم المذيعة حصة الملا التي طلبت من الفنانَين التعرف على بعضهما قبل اللقاء دون أن يرى أحدهما الآخر، فطلبت حياة من الفنان الغناء حتى تتعرف عليه، حينها غنى عبدالمجيد أغنية "أشكي لمين منك"، التي يقول مطلعها:

أشكي لمين منك .. ومن اللي تِفْعله .. أشكي لمن
كم صِحْت في إذنك .. وكم راسي توطى لك ودَنْ
الحب له أسلوب لو تدري وفن
يعرفه كل فنان.

وقبل أن ينتهي الفنان من أغنيته عرفته حياة الفهد، وقالت وهي تبتسم: "عرفته عبدالمجيد".

يذكر أن المغردين تداولوا المقطع بعد ظهور سعاد عبدالله، وناصر القصبي على مسرح دار الأوبرا في الكويت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة