بالفيديو: هكذا تعرَّفت حياة الفهد على عبدالمجيد عبدالله

أعاد مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر مقطع يعود إلى العام 1993 لمقابلة جمعت الفنانة حياة الفهد بالفنان عبدالمجيد عبدالله في برنامج استديو 300 من تقديم المذيعة حصة الملا التي طلبت من الفنانَين التعرف على بعضهما قبل اللقاء دون أن يرى أحدهما الآخر، فطلبت حياة من الفنان الغناء حتى تتعرف عليه، حينها غنى عبدالمجيد أغنية "أشكي لمين منك"، التي يقول مطلعها:

أشكي لمين منك .. ومن اللي تِفْعله .. أشكي لمن

كم صِحْت في إذنك .. وكم راسي توطى لك ودَنْ

الحب له أسلوب لو تدري وفن

يعرفه كل فنان.

وقبل أن ينتهي الفنان من أغنيته عرفته حياة الفهد، وقالت وهي تبتسم: "عرفته عبدالمجيد".

يذكر أن المغردين تداولوا المقطع بعد ظهور سعاد عبدالله، وناصر القصبي على مسرح دار الأوبرا في الكويت.