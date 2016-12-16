بالفيديو: هياتم تعترف بمسؤوليتها عن إخفاق منتخب كرة القدم المصري!!

اعترفت الفنانة هياتم بتطابق بعض ملامح دورها الشهير بفيلم "غريب في بيتي" مع حياتها الشخصية، وأكدت أنها فخورة باتهامها بالمسؤولية عن إخفاق المنتخب المصري لكرة القدم بالعديد من البطولات القارية، وقالت "إن هذا الاتهام يعني نجاحي بتقديم الدور بأفضل شكل ممكن". واعترفت أن أغلب اللاعبين كانوا مقربين منها كأصدقاء، ولكنها نفت الزواج من اللاعب الشهير "الخواجة" مؤكدة أن القصة كلها مفبركة ضمن عشرات الشائعات التي طالت حياتها الشخصية.

هياتم خضعت لـ "فحص شامل" مع الإعلامية راغدة شلهوب بواحدة من أكثر حلقات البرنامج إثارة، وقدمت العديد من الاعترافات "الشائكة" أهمها كيف كانت تقوم بإبعاد زوجها عن موقع التصوير قبل أداء مشاهد الإثارة والإغراء، وقالت إنها لجأت لحيلة إرسال زوجها للبيت بسبب وهمي حتى تتمكن من القيام بتصوير مشاهد إغراء بفيلم "عفواً أيها القانون" أمام النجم الراحل محمود عبد العزيز تلبية لطلب من مخرجة الفيلم إيناس الدغيدي "التي رفضت حضور زوجي التصوير"، كما قالت.

أضافت: "التزم زوجي الصمت عندما شاهد المشهد لأنه يعلم أن هذا مجرد عمل وهناك اتفاق بيننا على عدم التدخل بعملي، ومع هذا انتهت الزيجة بالطلاق بسبب الغيرة".

وكشفت هياتم كواليس واقعة اتهامها بالتزوير، وقالت إنها لم تقم بواقعة تزوير عمرها بالأوراق المقدمة لاستخراج بطاقتها الشخصية، والتهمة كانت بخصوص الحالة العائلية، وأضافت: "الموظفة التي قامت بملىء استمارة البيانات كتبت بخانة الحالة العائلية أنني آنسة، والحقيقة أنني متزوجة، فتم اتهامي بالتزوير واحتاج الأمر أسبوعاً كاملاً لأثبت أن الاستمارة ليست بخطي وانتهى الأمر بالبراءة".

أكدت هياتم أنها تزوجت مرتين فقط، وقالت إنها رفضت الزواج من العديد من الأثرياء العرب، كما رفضت الارتباط بأحد الرجال المقربين من نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ولكنها لم تتزوج إلا الرجال المقتدرين لأنها لن تتزوج "شحات"، وتابعت مؤكدة أنها لا زالت تتلقى عروض الزواج حتى الآن من شباب.

هياتم تعترف أنا سبب إخفاق المنتخب الوطني