ديانا حداد تطرح أغنية "تؤبر قلبي" قريباً وما مصير "الديو" الذي سيجمعها بمطرب عالمي شهير؟

كشفت الفنانة ديانا جداد عن أغنيتها الجديدة التي ستصدرها قريباً عبر موقعها الخاص على "يوتيوب" تحت عنوان "تؤبر قلبي"، لكنها لم تعلن عن أسماء الشاعر والملحن والموزع الذين تعاونت معهم.

ديانا حداد التي ستودع السنة فنياً بأغنية "تؤبر قلبي" والتي يدلّ عنوانها أنها ستكون باللهجة اللبنانية، كانت قد طرحت في الصيف أغنية "نصفي الثاني" التي صورتها على طريقة "الفيديو كليب" تحت إدارة المخرج أنور الياسري، وهي من كلمات تركي الشريف وألحان عبد الله سالم وتوزيع الموسيقار حسام كمال.

وكانت ديانا حداد قد أعلنت خلال الفترة الماضية أنها تحضّر لـ"ديو" مع مطرب عالمي شهير جداً لم تكشف عن إسمه، وذلك بعد أن طرحت ديو "روميو وجولييت" مع الفنان عاصي الحلاني، ولكن هذا العمل لم ير النور بعد، علماً أن ديانا حداد قدمت قبل عدة سنوات ديو "ماس ولولي" مع الشاب خالد صورته تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان وحقق نجاحاً كبيراً.