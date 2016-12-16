من هي عروس تيم حسن؟

استطاع الفنان السوري تيم حسن أن يثير الجدل عندما أعلن في مقابلة صحفية أجريت معه أخيراً أنه يستعد للزواج مرة ثانية، طالباً الدعاء له بالتوفيق.

كثيرون هم الذين يرغبون بمعرفة اسم حبيبة تيم حسن وزوجته المستقبلية، خصوصاً وأنه يبدو متكتماً جداً حول شخصيتها، هو الذي يعرف عنه غموضه وحرصه على الإطلالات النادرة والمدروسة.

ولكن من هنّ أبرز النساء في حياة النجم السوري والعربي تيم حسن، الذي لم تتردد الكثير من المعجبات بالإعلان عن حبهنّ له، كما وصل الأمر بالبعض إلى طلب يده للزواج على مواقع التواصل الأجتماعي؟

-أعلن تيم حسن أن مونيكا بيلوتشي هي المرأة المفضلة عنده عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وكتب فيها Monica Bellucci صارت حوالي الـ50 ويمكن في إجماع عالمي أنها من أجمل ما خلق الله سبحانه".

-طليقته وأم أولاده هي الفنانة ديما بياعة التي أعادت بطريقة غير مباشرة سبب طلاقها منه إلى ارتباطه بعلاقة عاطفية مع الفنان نسرين طافش التي كانت صديقتها.

-فنياً ارتبط اسم تيم حسن، في الأعوام الاخيرة، بالفنانة نادين نسيب نجيم، حيث قدما معاً كثنائي مسلسليْن هما "تشيللو" و"نص يوم" كما أنهما يستعدان قريباً لتصوير مسلسل "الهيبة" الذي سيعرض في رمضان 2017.

- ربط "تويتر" إسم تيم حسن بالصحافية الليبية فدوى القلال، واعتبر البعض أنه تحرّش بها بعد تغريدة نشرتها على "تويتر" كتبت فيها "طول مانا ماشية في بيروت مستنية اخبط في تيمور تاج الدين، نفسي حد يقنعني انه كان مجرد مسلسل تشيللو"، فردّ عليها تيم قائلاً بتغريدة مماثلة "أهلا وسهلا خبطتي بتويتر تبعه مبدئيا شكرا"، فعلقت متفاجئة "ده بجد هو؟"

هذا الحوار المقتضب بين تيم وفدوى دفع الكثيرين إلى الإستنتاج إلى أنه يسعى إلى التعرف على الصحافية المعروفة بطريقةٍ غير مباشرة بعدما عبّرت عن إعجابها بالشخصية التي قدّمها في رمضان العام الفائت "تيمور تاج الدين" في مسلسل "تشيللو" مرجعين السبب إلى التشابه الكبير بينها وبين الممثلة نسرين طافش التي ارتبط بها بعلاقة علاقة غرامية سرية، بحسب تصريحات زوجته الاولى ديما بياعة.