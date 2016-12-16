ميسي يحقق حلم الطفل الأفغاني صاحب "الكيس البلاستيكي"

خلال الفترة السابقة، انتشرت صورة لطفل أفغاني وهو يرتدي كيساً بلاستيكياً كتب عليه اسم لاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي Leonel Messi ورقمه. وقد تفاعل مع الصورة جمهور شبكات التواصل الاجتماعي والملايين من عشاق ميسي في شتى أنحاء العالم.

صورة الطفل الذي عجز عن شراء قميص ميسي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، واكتفى بارتداء كيس من البلاستيك الأزرق كتب عليه اسم ليونيل ميسي ورقمه "10"، نشرتها صحيفة Mundo Deportivo الكتالونية، وتم بعدها تدشين حملة ضخمة بمواقع التواصل في أوروبا للبحث عن الطفل ومساعدته.

هذا التفاعل وصل صداه إلى اللاعب الأرجنتيني، الذي قرر وفريقُه مشاركة الكثيرين في إيجاد الطفل العراقي لإرسال قميص شخصي له يحمل توقيع ميسي.

وبالفعل وفى اللاعب الشهير بوعده، والتقى مساء الثلاثاء الطفل الأفغاني مرتزى أحمدي (6 سنوات) قبل مباراة ودية بين برشلونة والأهلي السعودي في الدوحة، والتي انتهت بنتيجة 5-3 لصالح النادي الإسباني.

ودخل الطفل مرتزى الملعب مع ميسي وأخذ صورة تذكارية مع لاعبي برشلونة، إلا أنه رفض مغادرة أرض الملعب بعدها لتبدأ المباراة

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