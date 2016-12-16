زين مالك يتعالج من فوبيا المسرح

اعترف النجم العالمي، الشاب زين مالك Zayn Malik، بأنّه يتعالج حالياً للتخلص من فوبيا الخوف من الغناء على المسرح.

وقد جاء تصريح حبيب عارضة الأزياء جيجي حديد Gigi Hadid خلال حلوله ضيفاً على برنامج The morning showفي إحدى الإذاعات في نيويورك.

وبدأ زين، الذي تحدث عن حياته الخاصة وأعماله الفنية في الحلقة، بتقديمه التعازي لزميله السابق بفريق One Directionلويس توملينسون لوفاة والدته.

واعترف زين، باصابته بفوبيا الخوف، مؤكداً أنّ هذا المرض تسبّب في إلغاء الكثير من الحفلات الحيّة له.

وقال زين، الذي انسحب في أذار/مارس 2015 عن فرقة One Direction،أنّ الطريقة التي يواجه بها هذا المرض هي كتابة وتأليف الأغاني، وهو ما يساعده على التخلص من القلق قبل الغناء في أيّ حفل.

يشار إلى أنّه طُرِحَ مؤخراً ديو غنائي يجمع النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift بصديقها زين مالك، وتحمل الأغنية اسم Don’t Wanna Live Forever وهي من فيلم Fifty Shades Darker الذي سيعرض في 10 فبراير 2017 .

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن