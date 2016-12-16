أمير الرياض يشارك سفارة البحرين احتفالها بذكرى اليوم الوطني

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء البارحة، حفل سفارة مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك في قصر طويق بحي السفارات.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة وأعضاء السفارة.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة.

آل خليفة: الاتحاد الخليجي المنشود في النفوس قبل النصوص

وقال سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة للصحفيين، سعدت هذه الليلة المباركة بتشريف سمو الرياض احتفالتنا بأعيادنا الوطنية وهي ذكرى تأسيس مملكة البحرين في عام 1783هـ على يد الشيخ أحمد الفاتح وذكرى مرور 45 عاماً على انضمام مملكة البحرين كعضو كامل في الأمم المتحدة وأيضاً نحتفل هذه الليلة بمرور 17 عاماً على تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة مقاليد الحكم.

وأضاف السفير البحريني أن مشاركة إخواننا في المملكة فرحتنا هذه هو وسام على صدور أهل البحرين جميعاً.

وعن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدولة الإمارات وقطر والبحرين والكويت، قال الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة: إن عيدنا في البحرين بدأ بالزيارة التاريخية التي قام بها الملك سلمان -حفظه الله- لمملكة البحرين وما تحقق في البحرين من لقاء ناجح ومن مؤتمر ظهرت نتائجه المباركة التي تحمل الخير لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد السفير البحريني على أن "الاتحاد" المنشود في الخليج هو في النفوس قبل النصوص.

واختتم السفير البحريني حديثه بالإشادة بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وما قامت به المملكة العربية السعودية من جهود دولية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج واصفاً هذه الجهود بأنها أرجعت للمواطن العربي المسلم كرامته وحافظت على مكانته.ي المنشود في النفوس قبل النصوص

الأمير فيصل بن بندر والأمير محمد بن فيصل بن بندر والشيخ حمود آل خليفة والشيخ ثامر الصباح

الأمير فيصل بن بندر والسفير البحريني في حفل السفارة

الأمير سعود بن سلمان والسفير البحريني الشيخ حمود آل خليفة

السفير القطري، السفير الإماراتي، السفير العماني، السفير البحريني

راشد آل علي، محمد المطيري، راكان الحثلين

سفراء دول الكويت والإمارات والبحرين وقطر

الشيخ عبدالله الحقيل، الشيخ حمود آل خليفة، الشيخ حمد الجميح، الشيخ صالح السالم

السفير البحريني متحدثاً للصحفيين