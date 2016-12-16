الملك رسم «خارطة طريق» لمستقبل أكثر أمناً ورخاء

أكد عدد من الأمراء وكبار المسؤولين على ان كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى لعام 1438هـ حملت مضامين مهمة، ورسمت خارطة طريق مستقبلية وبشفافية ووضوح.

واكدوا ان الكلمة الملكية تناولت العديد من القضايا والموضوعات المهمة فيما يتعلق بالسياسة الداخلية او الخارجية ابتداءً من الرؤية التي تعمل عليها الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني والعمل نحو التحول إلى تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد كلية على النفط.

وقالوا جاءت الكلمة مؤكدة على الاهتمام بالقوى البشرية خصوصاً ما يتعلق بالاستفادة من الشباب والشابات وتطوير أداء التعليم ليواكب ما يحتاجه سوق العمل. واضافوا ان خادم الحرمين أكد على نهج الدولة المستمد من الشريعة الإسلامية وقيامها على مبادئ العدل والمساوة وتكافؤ الفرص وحماية حقوق الإنسان".

«الشورى» يستأنف جلسات عامه الجديد «الاثنين».. ويناقش استحداث «وسام خادم الحرمين» في عدة مجالات

وقالوا ان كلمة الملك كشفت التحديات وجددت الثقة في تجاوزها وهي كلمة تبعث على الثقة والتفاؤل بمستقبل مشرق للمملكة رغم كافة التحديات والمتغيرات المرتبطة بالأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط. وكشفت كلمة الملك بوضوح رسوخ وثبات سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق السلام العالمي وايجاد حلول سياسية للأزمات الدولية وكذلك صلابة الموقف السعودي في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وفي مضامين ودلالات خطاب خادم الحرمين رسائل جلية وواضحة تؤكد أن مصلحة الوطن والمواطن هي المحرك الأول للسياسة الخارجية السعودية وكذلك اجراءات الاصلاح الاقتصادي والتي توجت بإطلاق رؤية المملكة 2030.

الى ذلك يستأنف مجلس الشورى الاثنين المقبل عقد جلساته الأسبوعية ويبدأ سنته الأولى من دورته السابعة بتكوين لجان المجلس المتخصصة وأعضائه، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه، ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثالثة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن اقتراح استحداث وسام باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحديد مجالات منحه وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية وإضافة فقرة للمادة التاسعة تتضمن منح وسام الملك سلمان تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وتنمية السياحة الوطنية لأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية.