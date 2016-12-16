الملك حمد يرعى احتفالات البحرين بيومها الوطني 45.. اليوم

الملك حمد آل خليفة

يرعى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عصر اليوم الجمعة احتفالات مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني وذكرى الجلوس والذي يصادف يومي 16 و 17 من شهر ديسمبر كل عام.

ويتزامن الاحتفال مع ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 للميلاد، والذكرى 45 لانضمام البحرين للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 17 لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

ويقام الاحتفال في قصر الصخير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالاضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وجهات إعلامية محلية وعربية وعالمية في مناسبة تفاعل معها كافة أطياف المجتمع البحريني مبكراً كونهم يعتبرونها فرصة لتجديد البيعة لوطنهم البحرين وقيادته الحكيمة.