الهدنة تسمح للسكان بمغادرة حلب.. والنظام يطلق النار على النازحين

غادرت أولى الحافلات وسيارات الاسعاف التي تقل جرحى ومدنيين من آخر جيب في شرق حلب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في المدينة، وفق ما افادت صحافية في وكالة الأنباء الفرنسية قرب معبر الراموسة عند اطراف حلب الجنوبية. وشاهد فريق الوكالة سيارات الاسعاف التي تقل الجرحى وخلفها الحافلات الخضراء اللون وعلى متنها مدنيون تتحرك من منطقة العامرية في جنوب شرق حلب لتعبر منطقة الراموسة باتجاه مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب الغربي.

وقال رئيس خدمة الإسعاف في مناطق المعارضة في شرق حلب إن مقاتلين موالين لبشار الأسد فتحوا النار على قافلة كانت تستعد للمغادرة أمس في أول عملية إجلاء من المنطقة مما أدى لإصابة ثلاثة أشخاص.