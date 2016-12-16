جائزة حمدان الطبية تكرّم 172 عالماً في 9 دورات

بلغ عدد الفائزين في جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية منذ إطلاقها 172 فائزاً، منها 14 فائزاً في الدورة الأولى و18 في الدورة الثانية و24 في الدورة الثالثة و21 في الدورة الرابعة.

وأضاف تقرير خاص للجائزة أن عدد الفائزين في الدورة الخامسة وصل إلى 19 فائزا في حين وصل عددهم في الدورة السادسة إلى 20 فائزا وفي الدورة السابعة 21. وأضاف التقرير أن عدد الفائزين في الدورة الثامنة وصل إلى 20 في حين وصل عدد الفائزين في الدورة الحالية التاسعة لـ15 فائزا.

وأضاف التقرير أن فئات الجائزة تشمل جائزة حمدان للعلوم الطبية المتميزة وتشمل البحوث العالمية، وجائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الإنسانية.

وتشمل جوائز العالم العربي: جائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في العالم العربي، وجائزة حمدان لأفضل معهد أو كلية أو مركز طبي في العالم العربي.

كما تشمل فئات الجائزة جائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في دولة الإمارات، وتشمل الجائزة فئة مخصصة للأبحاث وهي جائزة حمدان لأفضل بحث تم نشره في مجلة العلوم الطبية في مجلة حمدان الطبية.

وحرصت الجائزة منذ انطلاقها على مناقشة المواضيع الصحية والأمراض المنتشرة في الدولة بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام.