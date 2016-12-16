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الأهلي يرهن إعارة أنطواى لطنطا بعودة الاستبدال

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الأهلي يرهن إعارة أنطواى لطنطا بعودة الاستبدال الأهلي يرهن إعارة أنطواى لطنطا بعودة الاستبدال

الجمعة، 16 ديسمبر 2016 02:15 ص

>كتب رامى ناجى – محمد غنيم

دخل نادى طنطا فى مفاوضات مكثفة مع النادى الأهلي، من أجل استعارة جون أنطوى مهاجم الأهلي لمدة ستة أشهر لدعم هجوم أبناء السيد البدوى فى فترة الانتقالات الشتوية .

 

ويقود محمد أبو فريخة عضو مجلس إدارة نادى طنطا، مفاوضات طنطا مع النادى الأهلي من أجل استعارة أنطوى ومعه أحمد رمضان بيكهام ناشئ الأهلى.

 

وحسب مصادر مؤكدة داخل نادى طنطا فإن النادى الأهلي اشترط عودة الاستبدال فى يناير المقبل، من أجل الموافقة على إعارة أنطوى لطنطا وهو ما جعل مسئولى طنطا ينتظرون حتى يناير المقبل انتظارا لقرار اتحاد الكرة بعودة الاستبدال أو رفض عودة الاستبدال.

 


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