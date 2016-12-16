"بورتو" البرتغالية في انتظار السائحين

تقع "بورتو"، مدينة البرتغال الثانية، عند التقاء نهر "ديورو" والمحيط الأطلسي في شمال البرتغال. كانت مدينةً تجاريّةً هامّةً وموقعًا للرومان، وهي من بين المدن الأقدم في أوروبا، وتملك معالم ثقافيّةً وتاريخيّةً مرموقةً. وفي "بورتو"، يُنصح السائح بزيارة:

| "ريبيرا": يُفضّل استهلال الجولة السياحيّة في "بورتو" من "ربيبرا"، المنطقة التاريخيّة العائدة إلى العصور الوسطى والمجاورة لنهر "ديورو". وفي "براكا دا ريبيرا"، تمتدّ الشوارع الضيقة المرصوفة بالحصى المؤدية إلى الساحة الرئيسة، حيث يسترخي السكّان المحليون والسائحون، وتحلو الإطلالات من مصبّ النهر. وبالإضافة إلى توفّر العديد من المطاعم التي تقدّم المأكولات البحرية، تعدّ "ريبيرا" بقعةً شعبيّةً ونقطة انطلاق رحلات القوارب السياحيّة.

| "كليريغوس": صمّم الرسام الإيطالي والمهندس نيكولاو ناسوني هذا البرج، وفق طراز الـ"باروك"، وذلك في القرن الثامن عشر. يرتفع "كليريغوس" لحوالي 75 مترًا، ممّا يجعله أحد المباني الأكثر ارتفاعًا في شمال البرتغال. يُكافأ الزائرون الذين يصلون لقمّة البرج بإطلالة بانورامية على المدينة ومصب نهر "ديورو".

| "بالاسيو دا بولسا": يجاور هذا المبنى الكلاسيكي المهيب صرح "ساو فرانسيسكو" الديني، وهو مشيّد على أنقاض موقع دير القديس فرنسيس، بتمويل من "جمعيّة تجار بورتو". إشارة إلى أن مجموعةً من المهندسين المعماريين بنوا هذا الصرح، خلال 70 سنة.

| "دوم لويس": جسر حديد ضخم مقسّم إلى طبقتين، ويبدو أكثر الجسور شهرةً. يمتدّ فوق نهر "ديورو"، ويعود تصميمه إلى المهندس تيوفيل سيريغ سنة 1886.

| "كاسا دا ميوزيكا": صمّم المهندس المعماري الهولندي ريم كولهاس المقرّ الجديد للأوركسترا الوطنية لـ"بورتو"، سنة 2005، وفق الطراز المعاصر. والمبنى يُصنّف بأنّه الأكثر جاذبيّةً في المدينة. وتُنظّم فيه الحفلات الموسيقيّة باستمرار.