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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 16/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 16/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الجمعة 16/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها أنهم واثقون بأنفسهم أكثر من الزائد وهو الأمر الذى يزعج الآخرين.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

ستقضى اليوم يومًا طيبًا بصحبة شريك الحياة، سيعوضك اليوم عن غيابه الذى طال بسبب انشغاله بالعمل، كذلك من المتوقع أيضًا أن تذهبا سويًا فى نزهة ستغير كثيرًا من مزاجك.

برج الأسد على الصعيد المهنى...

على الرغم من أن اليوم ممل بعض الشىء، إلا أنك ستجد بعض المتعة فى جلساتك مع الأصدقاء، فحاول أن تستغل هذه الجلسات من أجل تحسين أوضاعك فى العمل.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

ستتخذ بعض الخطوات اليوم من أجل تخفيف الأعباء النفسية التى طالما سيطرت عليك مؤخرًا بسبب ضغوط العمل المستمرة، من المتوقع أيضًا أن تتبع نظاما غذائيا صحيا يجعلك تبدو أفضل.

توقعات علماء الفلك لك خلال المرحلة المقبلة..

حياتك تحتاج إلى بعض الاهتمام أكثر من ذلك، لا يجب أن يسيطر العمل على حياتك بأكملها فصحتك وحياتك الخاصة تحتاج إلى نفس الاهتمام.


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مصر 365

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