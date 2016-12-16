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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 16/12/2016.. السيطرة على مصروفاتك ضرورية

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 16/12/2016.. السيطرة على مصروفاتك ضرورية حظك اليوم برج الحوت الجمعة 16/12/2016.. السيطرة على مصروفاتك ضرورية

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الغيرة والعاصفة والحنان الجارف فى وقت واحد الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة ، فيتسم مواليده والعقل والحكمة والميل إلى العزلة والخجل الشديد، والغضب العارم الذى دائماً ما يصدر منهم فى عدد من المواقف ، هذه هى أبرز صفات برج الحوت الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى..

السيطرة على طريقة إنفاقك أصبحت ضروية، وتحتاج إلى عمل جديد لتحقق الموازنة بين دخلك ونفقاتك وأنت تسعى لتحقيق هذه الموازنة بجد، والأمور ستتوازن قريباً.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى..

أصدقاء المقربين وزملاء العمل وجميع من حولك، يبدون لك ظنونهم فى دخولك فى حالة حب جديدة، لا تخفى ما تشعر به وإن كنت تأكدت من حقيقة مشاعرك فلا تخشى مجاهرة الجميع بها.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى..

اليوم يومك وتفاعلك مع الكثيرين يؤثر بشكل إيجابى على حالتك الصحية ، التى تعبر عن أهدافك الأساسية فى الحياة، فلا تجعل  أى شىء يؤثر عليها.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن لا يضيع وقته مجدداً فى محاولة شرح وجهة نظره للأشخاص، ولا ترهق أعصابك فى الحديث عن خطتك المستقبلية لأولئك الذين لا يتعاملون إلا بمنطق المستحيل.


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مصر 365

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