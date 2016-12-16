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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 16/12/2016.. الشعور بالملل يلاحقك فى العمل

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 16/12/2016.. الشعور بالملل يلاحقك فى العمل برج الجدى حظك اليوم الجمعة 16/12/2016.. الشعور بالملل يلاحقك فى العمل

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يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الجدى الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

ربما يضطرك البقاء لأوقات طويلة فى العمل غلى تحول سريع فى آدائك المهنى، و الابتعاد عن تنفيذ الأفكار بشكل رتيب يزيد من شعورك الدائم بالملل.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

تتمتع بقضاء يوم رومانسى مع شريك حياتك اليوم، وتميل غلى الكسل والرغبة فى البقاء مع الحبيب وفتح محادثات تعودان بها إلى ذكرياتكما القديمة وتستعين بعدد من الأغانى المحببة إليكما.

على الصعيد الصحى ..

حالتك البدنية جيدة لكن الإجهاد مازال يؤثر عليك بشكل كبير ويعرضك لكثير من المشاكل بسبب رغبتك فى النوم لساعات طويلة فى ساعات العمل الرسمية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن ا ليوم قد يكون لديك بعض المشاكل مع وسائل المواصلات إذا كنت تسير لعمل مهم، فعليك بالخروج بوقت مبكر عن موعدك .


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مصر 365

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