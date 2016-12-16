حظك اليوم برج العذراء الجمعة 16/12/2016..أخبار سعيدة وترقيات قريبة

الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

تتلقى أخبار سعيدى بعملك، قد تكون ترقية تكون إليك إضافة جديدة، وقد يتطلب ذلك منك تكثيف جهودة والقيام بعدد من المهام الجديدة عليك، والترقيات المالية فى إنتظارك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

تتعامل بشكل دبلوماسى اليوم، والتفاؤل والتعامل مع الأشخاص بمرونة يجعلوك قادراً على التعامل مع أى موقف أو أى مشكلة اليوم فلا تخشى اندفاعك مجدداً.

على الصعيد الصحى..

الذكريات المؤلمة مازالت حية ومازلت لديها القدرة على تعكير هدوئك الروحى، واليوم أنت على موعد مع الذكريات العميقة التى تركت فيك أثراً كبيراً.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يأخذ قرار الابتعاد عن أولئك الأشخاص الذين يصدرون إليه الطاقة السلبية و يبعدوه عن أهدافه، ولن يحتاج العذراء إلى مستشار اليوم.