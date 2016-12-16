حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 16/12/2016.. اليوم مناسب للتخلص من التوتر

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجوزاء على كافة الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات من بينها الازدواجية والتسلط.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

حاول أن تهتم أكثر بالحبيب، فعلاقتك به فى الفترة الماضية كانت غير مستقرة بعض الشىء، حيث إنه من المتوقع أن يكون اليوم مناسبا للتخلص من كل التوتر الذى شهدته العلاقة خلال الفترة الماضية.

برج الجوزاء على الصعيد المهنى :

تمسكك برأيك وعنادك كانت أسباب كافية لإحداث أزمة فى العمل، ربما عليك الصبر والتنازل بعض الشىء، حتى تمر هذه الفترة فى سلام، ولا تخسر أكثر مما خسرت خلال الأيام العصيبة الماضية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

وضعك الصحى أفضل كثيرًا، عليك الاستماع إلى نصائح الأطباء والبعد عن العصبية حتى تحظى بحياة جيدة، كذلك يجب أن يكون لديك وقت يوميًا للاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل كثيرًا، الخلافات العائلية ستنتهى، وكذلك من المتوقع أن تحصل على أموال من أحد المقربين.