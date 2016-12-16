«أمن المواصلات» تكمل استعدادات تأمين احتفالات ليلة رأس السنة

أكملت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي استعداداتها لتأمين شريان النقل العام في إمارة دبي في احتفالات ليلة رأس السنة للعام المقبل 2017.

وأكد العقيد المهندس محمد أحمد البستكي، مدير إدارة أمن المواصلات، أن الاستعداد بدأ مبكراً بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات والشركاء ومراجعة تقارير العام الماضي ومواقع الكثافة البشرية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المتوقعة لتفادي الزيادة المطردة لأفراد الجمهور.

وأضاف أن الإدارة عقدت اجتماعات دورية مع الشركاء للوصول إلى أعلى درجات الانسيابية بأعلى معايير الأمن والسلامة وسهولة وصول زوار الفعاليات إلى أماكن الاحتفال.

من جانبه، قال المقدم محمد عبيد العبار، نائب مدير إدارة أمن المواصلات، إننا في احتفالات رأس السنة الميلادية وفرنا كادراً بشرياً مدرباً على مواجهة كافة التحديات والصعوبات الميدانية، ونحن على أتم الاستعداد لتأمين شريان دبي الحيوي وتسهيل حركة الجمهور في ظل ضخامة استخدامهم للمترو والترام في يوم الاحتفال.