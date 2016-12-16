«أبوظبي للمعاشات» يكرم الفائزين بـ«البيرق»

كرم صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، الفائزين بالدورة الثانية من جائزة التميز الداخلية «البيرق» التي تم إطلاقها في مايو 2014 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق برنامج لجوائز التميز داخل الجهات التابعة لحكومة أبوظبي يكون موازياً لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.

وقال خلف عبدالله رحمه الحمادي المدير العام للصندوق خلال حفل أقيم بهذا الغرض إن جوائز التميز جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهدف تأهيل الجهات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي والتي تصب في نهاية المطاف في صالح إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات ذات مستوى عال من الجودة.

وهنأ الحمادي الفائزين في الجائزة وشكر فريق التقييم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعاونه مع الصندوق في إنجاح الدورة الثانية من جائزة التميز الداخلية وجميع القائمين على تنظيم الحفل.

وكان الصندوق أعلن نتائج الدورة الثانية من جائزة التميز الداخلية البيرق، والتي ضمت 4 فئات وهي فئة الإدارة المتميزة في الصندوق الفئة الرئيسية للجائزة التي تنافست عليها 7 إدارات ونالتها إدارة الاتصال المؤسسي التي حصلت أيضاً على أعلى درجة تحسين مقارنة بنتائج الدورة السابقة، بينما تنافست 4 إدارات على الفئة الثانية من الجائزة وهي فئة الإدارة المتميزة في محركات التميز وفازت بها إدارة تقنية المعلومات.