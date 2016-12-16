تسليط الضوء على تقنيات تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية

افتتح الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات بهيئة الصحة بدبي، الدورة الإقليمية التدريبية العلمية، التي نظمتها إدارة التعليم الطبي، بالتعاون مع جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول التسجيل الوطني والكشف المبكر للأورام السرطانية، وذلك ضمن فعاليات مشاريع الوكالة الوطنية، تحت عنوان «مشروع دعم برنامج وطني لإدارة وضبط السرطان في الإمارات».

قنوات

وأوضحت الدكتورة جميلة السويدي، استشاري نظم تطوير برامج الإشعاع الطبي، واستشاري الفيزياء الطبية، ورئيس لجنة الوقاية من الإشعاع بهيئة الصحة بدبي، أن الدورة، التي استمرت على مدار يومين بمستشفى دبي، ناقشت عدداً من المواضيع الطبية للأخصائيين في مجال طب الأورام والأشعة والطب النووي والفيزياء الطبية، وأحدث التقنيات لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية، وفتح قنوات لتبادل المعلومات ذات الصلة بتطور تطبيقات الإشعاع الطبي.

معلومات

وأوضحت أن المشاريع العلمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات العلمية الضرورية في مجال علاج الأورام (السرطان) بالأشعة في المستشفى، مثل تخطيط الجرعات الإشعاعية والتأكد من وصولها بدقة لمريض الأورام، وأجهزة التصوير التشخيصي مثل الأشعة السينية والأشعة الطبقية والرنين المغناطيسي وفوق الصوتية، وغيرها التي تتطلب وجود فيزيائيي التصوير التشخيصي، مشيرة إلى الجهود القائمة لجعل هذه الأجهزة مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية عند استعمالها على المرضى.