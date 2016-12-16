دورة في لغة الإشارة لطالبات جامعة عجمان

نظمت إدارة الخدمة المجتمعية في جامعة عجمان دورة تدريبية حول مبادئ لغة الإشارة، لمجموعة من الطالبات من كليات الصيدلة والعلوم الصحية وطب الأسنان والتربية والعلوم الأساسية وطالبات الدبلوم المهني، على مدى يومين، قدمها صلاح عودة أخصائي ومدرب لغة إشارة من هيئة تنمية المجتمع في دبي، بمساعدة مهرة عبد الله تنفيذي لغة إشارة من الهيئة ذاتها.

وتخللت الدورة ألعاب ترفيهية من شأنها تحفيز المشاركين على حل الألغاز بطرق مبتكرة. وأظهر الحضور تمكناً ملحوظاً من لغة الإشارة مما أثار اهتمام المحاضر وشجعه على إعطاء المزيد من المعلومات حتى الدقائق الأخيرة. وفي الختام أثنى صلاح عودة على اهتمام المشاركات وسرعة استيعابهن لمبادئ لغة الإشارة، وتقدم الحضور بالشكر إلى الأستاذ صلاح على عطائه خلال يومي الدورة، متمنين تكرار تنظيم دورات مماثلة لتقوية مستواهن في لغة الإشارة وتفعيل هذا الجانب في خدمة المجتمع.