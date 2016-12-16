«الرقابة الغذائية» ينظم ملتقى الشركاء

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أول من أمس، ملتقى الشركاء الاستراتيجيين، بحضور راشد محمد الشريقي، المدير العام للجهاز، والشركاء ممثلي الهيئات والمؤسسات التي تجمعها شراكات استراتيجية مع الجهاز، إلى جانب عدد من قيادات وموظفي الجهاز، وتم خلاله بحث التحديات التي تواجههم والحلول المناسبة لها ومعرفة احتياجاتهم، إلى جانب تكريمهم تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز جهود الجهاز الرامية إلى خدمة المجتمع وتحقيق الرفاهية له، عبر خطط العمل المتكاملة والجهود المشتركة التي أثمرت إنجازات كبيرة.

الإمارات تشارك بمنتدى تنموي في إيطاليا

شاركت دولة الإمارات في منتدى الشراكة من أجل تحقيق الهدف 16 على أجندة 2030 للتنمية المستدامة الذي عُقد أول من أمس بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في العاصمة الإيطالية روما، حيث مثّل الإمارات في المنتدى إبراهيم علي الشرهان النعيمي، من سفارة الدولة لدى إيطاليا. روما - وام

سفيرنا يلتقي رئيس الاتحاد الديني في بولندا

التقى الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى وارسو بمقر السفارة في العاصمة البولندية المفتي أحمد توماش ميشكيفيتش رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي بجمهورية بولندا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الشؤون الإسلامية ووضع المسلمين في بولندا وتم التأكيد على أهمية نشر ثقافة التسامح والاعتدال. وأشاد المفتي بالعلاقات المميزة التي تربط الإمارات وبولندا في مختلف المجالات. وارسو ـ وام

بحث التعاون والعلاقات الثنائية مع تركيا

التقى خليفة شاهين المرر سفير الدولة لدى أنقرة، محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بتركيا، حيث تم خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية الاقتصادية بين دولة الإمارات وتركيا، وسبل تطويرها وتعزيزها. أنقرة- وام