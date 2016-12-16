وزارة الصحة تنال 9 شهادات «آيزو» في إدارة أنظمة الجودة

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة مواصفات أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس ISO 9001:2015، ضمن 9 إدارات مركزية جديدة، بعد اجتياز الوزارة التدقيق المستقل من شركة لويدز ريجستر البريطانية، المتخصصة في مجال التدقيق ومنح شهادات آيزو.

وتسلم الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، الشهادة من باسم عبيد المدير العام الإقليمي لشركة لويدز ريجستر، بحضور الدكتور يوسف السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، والدكتورة عائشة المطوع مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل والمديرة التنفيذية للابتكار.

وأشاد الدكتور محمد سليم العلماء بهذا الإنجاز، ووجه بأن تكون كل إدارات الوزارة مشمولة في الاعتماد الدولي لنظم الجودة الإدارية في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن حصول الوزارة على شهادة «الآيزو» إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاتها، ويضعها ضمن مستويات عالمية مرموقة، كما أنه يمثل اعترافاً دولياً بجودة أدائها، وتتويجاً لجهودها نحو تحقيق التميز، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وفق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وأوضح أن هذا التقدير يندرج في إطار هدف الوزارة الاستراتيجي، لضمان تقديم كل الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، ودعم المؤشرات الاستراتيجية لسعادة المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية والذكية، الذي يأتي ضمن سعي الوزارة المستمر لتطوير سياساتها وأنظمتها، وفق أفضل الممارسات والمفاهيم الإدارية العالمية.

وشملت شهادات الجودة كلاً من إدارة الاستراتيجية والمستقبل، مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث، مركز الإحصاء والبحوث، وقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص بكل إداراته (إدارة التمكين والامتثال الصحي، إدارة سياسات الصحة العامة، إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات، إدارة الدواء)، وضمن قطاع الخدمات المساندة (إدارة المشتريات والعقود)، وفي قطاع المراكز والعيادات الصحية (إدارة التثقيف الصحي).