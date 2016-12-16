إصدارات وأبحاث ومنشورات تحارب الأمراض بلغة ميسّرة

تحرص جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية، على إصدار الكتب المعنية بالصحة وأحدث التطورات التي يشهدها القطاع الطبي، وآخر الاكتشافات في علوم الطب وعلاج الأمراض الوراثية والشائعة والنادرة، ما يسهم في زيادة الوعي بين المرضى، ويزيد من خبرات الأطباء والمعنيين بالحقل الطبي.

ويتولى مركز المطبوعات في الجائزة، إصدار الكتب والأبحاث والمنشورات الطبية التي تصدر عن الجائزة.

ويعتبر المركز مكملاً لمركز البحوث، والذي يركز بصورة مباشرة على تسهيل عملية نشر كافة الأبحاث التي يقوم بها الأطباء والعاملين في المجال الطبي، والتي من شأنها تشجيع الباحثين للانخراط في مجالات البحوث، خصوصاً أن الجائزة وضعت جائزة خاصة لأفضل البحوث التي يتم نشرها من خلال أنشطة هذا المركز.

التوحد وأمراض الشرايين

وأصدر المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، كتيباً جديداً بعنوان «الأمراض متعددة العوامل».

وقال عبد الله بن سوقات عضو مجلس الأمناء الجائزة، إن موضوع الكتاب يهدف إلى توسيع الفائدة من موضوع طبي هام، بحيث تصل إلى غير المتخصصين من أفراد المجتمع، باستخدام لغة مبسطة، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الأمراض.

ولفت عبد الله بن سوقات إلى أن الكتاب تم توزيعه على عدد من المؤسسات الصحية والجمعيات الأهلية على مستوى الإمارات.

ويناقش الكتاب مجموعة من الأمراض متعددة العوامل التي تنتشر في عالمنا العربي، وتشكل عبئاً كبيراً على كاهل الفرد والأسرة والمجتمع، وهي الربو والتوحد وأمراض الشرايين الإكليلية وداء السكري والفصال العظمي.

ارتباط

ومن خلال استعراض طبيعة كل من هذه الأمراض وأعراضها وفئات المجتمع الأكثر عرضة للإصابة وعوامل الخطورة وسبل التشخيص والعلاج، يتناول الكتاب بالشرح ارتباط الإصابة بهذه الأمراض بكل من العامل الوارثي، المتمثل أحياناً بوجود تاريخ مرضي لدى العائلة، وبالعوامل البيئية المتعلقة بنمط الحياة.

وينوه الكتاب بأن التقنيات الحديثة يمكنها الكشف عن وجود طفرات في جين واحد أو أكثر من الجينات المرتبطة بخطر الإصابة بهذه الأمراض، وهنا يتعين تجنب التعرض لعوامل الخطر البيئية التي تحفز ظهور المرض. فعلى سبيل المثال، من لديه استعداد جيني للإصابة بأمراض الشرايين الإكليلية، يجب عليه الحرص على تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة وتجنب التدخين.

وصدر هذا الكتاب ضمن السلسلة الوراثية الميسرة الصادرة عن المركز العربي للدراسات الجينية، وهي موسوعة علمية مبسطة، تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تبسيط العلوم الوراثية لغير المتخصصين. وقد صدر عن الموسوعة خلال السنوات الست الماضية، 3 كتيبات هامة، تناولت أمراض الدم والسرطانات والمسح الاستقصائي لحديثي الولادة.

المسيرة البحثية للعلماء

ودشنت مجلة حمدان الطبية الصادرة عن جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، باباً ثابتاً يستعرض المسيرة البحثية للعلماء الراحلين، الذين كرمتهم الجائزة خلال دوراتها السابقة.

وقال عبد الله بن سوقات، إن إضافة هذه المادة الجديدة إلى المحتوى العلمي البحثي الرصين للمجلة، يهدف إلى توثيق إنجازات العلماء والباحثين الراحلين، ممن أثروا الساحة الطبية، وساهموا في الارتقاء بجودة حياة البشر، وبمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم. كما يهدف إلى تعزيز معرفة الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية من العلماء والباحثين، بمسارات هامة لشخصيات رائدة أثرت التاريخ الطبي، فاستحقت التكريم من جائزة حمدان الطبية.

وأكد عبد الله بن سوقات، على أن هذه المقالات تعد تتويجاً لجهود الجائزة في التواصل المستمر ما بين العلماء الفائزين في دوراتها المختلفة، وبين الباحثين والأكاديميين المسؤولين عن مراكزها المختلفة، بما يخدم التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، لما فيه خدمة القطاع الصحي بالدولة.

تقرير

ونشرت المجلة تقريراً تحليلياً شاملاً لإنجازات البروفيسور الراحل جون فورت من الولايات المتحدة الأميركية، والفائز بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة في الدورة الثالثة للجائزة، والتي كان موضوعها، العلاج الوقائي واللا تدخلي في أمراض الجهاز الهضمي.

ويستعرض التقرير، الخلفية العلمية لهذا العالم الكبير، أحد رواد فسيولوجية الخلايا الظهارية وبيولوجية الخلية، والذي ساهم ببحوثه في تغيير مفهوم وظيفة المعدة لدى المتخصصين خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، بما انعكس على حدوث طفرة حقيقية في العقاقير الطبية التي استفاد ‏منها عدد ‏لا يحصى من المرضى، بخاصة الأدوية الخاصة بتقليل إفراز أحماض المعدة.

وتعد هذه العقاقير حجر الزاوية في معالجة متاعب الجهاز الهضمي الشائعة حينئذ، مثل الارتداد ‏المعدي المريئي ومرض القرحة الهضمية، والمتسببين في الإصابة بقرحة المعدة.

1999

وتعتبر مجلة حمدان الطبية، مجلة إماراتية طبية متخصصة، يعود تاريخها إلى عام 1999، عندما كانت تصدر بنسختها المطبوعة تحت اسم مجلة العلوم الطبية. ومع التوجه العالمي نحو النشر الطبي الإلكتروني، عكفت جائزة حمدان الطبية على تطوير المجلة، لتصدر بنسختيها المطبوعة والإلكترونية في مارس 2012، تحت اسم مجلة حمدان الطبية.

وتخضع عملية النشر الإلكتروني للمجلة لأحدث النظم المتبعة في هذا المجال، كما أنها متاحة بالمجان عبر شبكة الإنترنت، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من العلماء والباحثين على مستوى العالم.

السلسلة الوراثية الميسرة

وإلى جانب هذه الإصدارات، نشر المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، الإصدار الثالث من السلسلة الوراثية الميسرة، وهو كتاب بعنوان «المسح الاستقصائي لحديثي الولادة»، باللغة الإنجليزية، مصحوباً بترجمة إلى اللغة العربية.

وقالت إدارة الجائزة إن إصدار هذا الكتاب، يأتي في إطار الجهود الحثيثة للجائزة، لدعم سبل التوعية الصحية لدى غير المتخصصين بصفة عامة، ولنشر التوعية بالأمراض الوراثية وبأسسها الجينية بصفة خاصة.

إصدارات

دشّنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، مشروع إصدار السلسلة الوراثية الميسّرة في عام 2010، من خلال نشر كتابين بعنوان «أمراض الدم» و«السرطانات»، كما أن إصداراتها توزع بالمجان في المستشفيات والمراكز الطبية، وغيرها من المؤسسات الموجودة داخل دولة الإمارات.