«الصحة» ترفع الحجر الصحي عن «دوكوسات الصوديوم»

رفعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الحجر الصحي عن منتجات الشراب التي تعطى عن طريق الفم، والمحتوية على مادة دوكوسات الصوديوم، ليشمل المنتجات المصنعة من جميع الشركات ما عدا شركة فارما تيك.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي بناء على قيام هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بفحص الشراب المحتوي على مادة دوكوسات الصوديوم المصنع من عدة شركات، وتأكد خلوه من بكتيريا «بيركهولدرية البصلية»، فيما عدا منتجات شركة «فارما تيك»، وأبانت نتائج الفحوصات أن مصدر البكتيريا ليس من المادة الفعالة المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات، كما أكدت الوزارة أن منتجات دوكوسات الصوديوم «شراب» من قبل شركة «فارما تيك» غير مسجلة لدى الوزارة.

وسمحت هيئة الصحة بأبوظبي لممارسي الرعاية الصحية في الإمارة بوصف وصرف منتجات الشراب التي تعطي عن طريق الفم والمحتوية على مادة دوكوسات الصوديوم، فيما عدا منتجات شركة «فارما تيك»، كما دعت إلى الإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام هذا المنتج عبر برنامج اليقظة الدوائية.

قرار

في سبتمبر 2016، اتخذت الوزارة إجراءات فورية بشأن مادة دوكوسات الصوديوم وقررت وضع جميع المنتجات الحاوية هذه المادة بصورة شراب عن طريق الفم تحت الحجر الصحي، وطالبت ممارسي الرعاية الصحية في الدولة بالتوقف عن شراء وتوزيع منتجاته.