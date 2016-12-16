إنقاذ عامل تعرض لسكتة قلبية

أنقذ الفريق الطبي في قسم الطوارئ في مستشفى السعودي الألماني، عاملاً يبلغ من العمر 40 عاماً، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، فقد على أثرها الوعي التام وتوقف قلبه عن العمل.

وذكر خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة إسعاف دبي، إن كل إنسان معرض لأن تحدث معه أو أمامه حالة توقف قلب لسبب من الأسباب، وتعتمد إمكانية إنقاذ إنسان توقف قلبه، على أول شخص شاهد ما حدث، فكل دقيقة تمر على المصاب دون إسعاف تقلل من فرص نجاته أو بقائه على قيد الحياه، لذا فإن الوقت هنا يعني الفرق بين الحياة والموت.وقال رئيس قسم الطوارئ في السعودي الألماني، إنه تم إحضار المريض إلى المستشفى، فاقد الوعي مع عدم وجود أي استجابة، وتم على الفور إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض وإخضاعه لصدمات كهربائية عدة، وجهاز إزالة رجفان القلب، حيث عادت على أثرها للمريض إشارات الحياة كالتنفس ونبضات قلب واضحة وضغط دم قابل للقياس.