افتتاح طريق محافز الفايه المزدوج في المنطقة الوسطى مارس المقبل

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن انتهاء تحويل طريق محافز ـ الفايه بالمنطقة الوسطى من طريق مفرد إلى طريق مزدوج، وافتتاحه أمام حركة السير مارس المقبل، وبينت أن المشروع بلغت كلفته 57 مليون درهم.

وقال المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة إن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالتوسع في مشاريع البنى التحتية بالمنطقة الوسطى لتواكب خطط التنمية الشاملة وتلبية للتوسعات العمرانية والاستثمارية والسياحية بالمنطقة، وتحقيقاً لرفاهية وسلامة قاطني وزوار المنطقة وانسيابية تنقلاتهم.

وقال رئيس الهيئة إن المشروع يشمل تحويل طريق محافز ـ الفايه المفرد حالياً ليكون مسارين بعرض 7.3 أمتار في كل اتجاه وبطول إجمالي 14.8 كيلومترا مربعا مع أكتاف أسفلتية خارجية بعرض 2.5 متر وأكتاف أسفلتية داخلية بعرض 1.2 متر، وإنشاء جزيرة وسطية بعرض 7.6 أمتار مع تنفيذ خمسة دوارات بطول الشارع لتأمين انسيابية الحركة المرورية.