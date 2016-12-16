معهد أبوظبي للتعليم يكرم مركز تنمية القادة

كرّم معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني مركز تنمية القادة في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك تقديراً لجهود المركز ومساهماته الفعالة في الفعاليات المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني الـ 45 التي جرى تنظيمها في معهد الجاهلي للعلوم والتكنولوجيا في العين التابع لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

وأشاد معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بالدور المناط بوزارة الداخلية وحرصها على مواكبة الأنشطة المجتمعية والوطنية الهادفة لتكون في مقدمة المساهمين لأي جهد يصب في تنوير وخدمة المجتمع وإنشاء جيل مسلح بكافة المهارات الثقافية والمعرفية؛ لما لذلك من أثر إيجابي نحو المزيد من فرص تعزيز الأمن والاستقرار المنشود ومواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مجال التميز والابتكار.

وكان مركز تنمية القادة قدم محاضرتين بعنوان «المواطنة الصالحة وصناعة القائد الاستثنائي»، استهدفت 500 طالب وطالبة من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وحاضر فيها للطلاب الرائد يوسف المهيري رئيس قسم قيادات المستقبل وللطالبات الملازم عفراء النعيمي وركزتا على إثراء قيم المواطنة الصالحة وتنمية الايجابية وتطويرها وتعزيز المهارات الإدارية القيادية للتعامل الفعال مع مختلف الأحداث والتواصل البناء مع الآخرين وتكريس روح التعاون والتنمية المستدامة.

وحظت المشاركة بتفاعل الطلاب والطالبات وأبدوا تجاوبا ملموسا في تعميق الانتماء الوطني وتثقيفهم بمفاهيم القيادة الاستثنائية.

وحضر جانباً من المحاضرتين الدكتور عبد الرحمن الحمادي مدير معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وفيليب ميلتون مدير معهد الجاهلي للعلوم والتكنولوجيا في العين وعدد من القياديين والعاملين من المعهدين.