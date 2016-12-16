وزير العدل يصدر لائحة جديدة لتوزيع أمانات أطباء وخبراء الطب الشرعى

كتبت هدى أبو بكر

أصدر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لائحة جديدة خاصة بإعادة توزيع حصيلة الأمانات بين الأطباء والخبراء بمصلحة الطب الشرعى، وقالت الوزارة إن هذه اللائحة الجديدة عالجت الخلل فى توزيع النسب التى كانت ترد فى اللائحة القديمة.

وألتقى وفد من قيادات مصلحة الطب الشرعى ونقابة العاملين بالمصلحة بوزير العدل، لتوجيه الشكر له ولاستجابته لحل مشاكلهم، كما تعهدوا ببذل المزيد من الجهد لإنجاز القضايا و المهام الموكلة إليهم فى أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه - بحسب ما أعلنته وزارة العدل.

من جانبه أوضح المهندس محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل، أن اللائحة تخص الأطباء بمصلحة الطب الشرعى وخبراء التزوير والتزييف وليس الخبراء الفنيين، مشيراً إلى أن حصيلة الأمانات المتعلقة بمصلحة الطب الشرعى ينظمها قرار وزارى، بخلاف حصيلة أمانات الخبراء والتى ينظمها القانون.

كان خبراء وزارة العدل قد طالبوا بأن تكون لهم نسبة من حصيلة أماناتهم، خاصة فى ظل ما يطالبون به من أن تكون لهم هيئة مستقلة.