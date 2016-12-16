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البرلمان: استعجلنا الحكومة لإرسال مشروع قانون التعليم لعرضه للحوار المجتمعى

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البرلمان: استعجلنا الحكومة لإرسال مشروع قانون التعليم لعرضه للحوار المجتمعى البرلمان: استعجلنا الحكومة لإرسال مشروع قانون التعليم لعرضه للحوار المجتمعى

>كتب أحمد عرفة

قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة استعجلت لإرسال مشروع قانون التعليم للجنة، ومقترحات تطوير منظومة التعليم، من أجل الانتهاء منها سريعًا قبل الحوار المجتمعى الذى سيعقد فى 24 ديسمبر الجارى.

 

وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة من المفترض أن ترسل المشروع للجنة خلال 15 يومًا كى يتسنى للجنة بحثه، ولما يمثله مشروع القانون من أهمية فى تطوير منظومة التعليم وحماية المعلم.

 

وأشار وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن اللجنة تولى اهتمامًا كبيرًا لمشروع القانون لما يتضمنه من بنود تشمل رفع أداء مستوى المعلم بجانب تطوير المناهج التعليمية.


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