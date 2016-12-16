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حبس وكيل وزارة زراعة سابق ومسئولين آخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام

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حبس وكيل وزارة زراعة سابق ومسئولين آخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام حبس وكيل وزارة زراعة سابق ومسئولين آخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام

>المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام، حبس وكيل وزارة الزراعة السابق محمد.م، وعبدالنبى.م.ع، مدير عام الشئون المالية والإدارية، طارق.ز، مدير إدارة المكتب الفنى لمديرية الزراعة، توفيق.ح. ش، عامل، بالاشتراك فيما بينهم واستغلال المنافذ التابعة لمديرية الزراعة، والتى تقوم على بيع المنتجات الزراعية لصالحهم وتأجيرها للآخرين بدون أى مستند قانونى والاستيلاء على عائد الربح لأنفسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد شوقى كوينه رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد بقيام كل من المهندس محمد.ا.م ، وكيل وزارة الزراعة السابق، وعبد النبى.م.ع، مدير عام الشئون المالية والإدارية، طارق.ز.ك، مدير إدارة المكتب الفنى لمديرية الزراعة، توفيق.ح.ش عامل، بالاشتراك فيما بينهم واستغلال المنافذ التابعة لمديرية الزراعة، والتى تقوم على بيع المنتجات الزراعية لصالحهم وتأجيرها للآخرين بدون أى مستند قانونى والاستيلاء على عائد الربح لأنفسهم.

 

وأشارت التحريات السرية لرجال مباحث الأموال العامة لصحة الواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق، وقد تحرر عن الواقعة محضر رقم 3558 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2016 وتولت النيابة التحقيق.


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