"صحة البرلمان": سنطالب الوزارة بإخطارنا بالتعسيرة الجديدة للأدوية

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستطالب وزارة الصحة بمراجعة تسعير الأدوية سواء المحلية أو المستوردة، موضحًا أن الوزارة لم تخطر اللجنة بأى تسعير جديد للأدوية أو أى زيادة مرتقبة لها.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة لمراجعة أسعار 4300 صنف أدوية المتداول فى السوق، حيث يتم خفض أسعار الأدوية مرتفعة الثمن، وكذلك إعادة تسعير الأدوية منخفضة الثمن، بحيث لا تخسر شركات الأدوية، وكذلك لا تمثل عبئًا على محدودى الدخل.

وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن هناك ضرورة لأن يتم إسناد ملف تسعير الأدوية للجنة التسعير بوزارة الصحة، وليست الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل اتفاق الوزارة مع شركات الأدوية الحكومية والتابعة للقطاع الخاص، لرفع أسعار الأدوية لتلافى خسائر فرق سعر العملة بعد تعويم الجنيه.

وقالت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إن الإدارة أرسلت إيميلاً إلكترونيًا طالبت فيه شركات الدواء الخاصة بإرسال قائمة تتضمن 10% من المستحضرات المنتجة محليًا بحد أدنى 5 مستحضرات تمهيدًا لزيادة أسعارها بنسبة 50% من فرق سعر العملة بعد التعويم، وهو ما لم توافق عليه العديد من الشركات المحلية.