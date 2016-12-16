إحباط محاولة تهريب سلاح نارى بجمارك نويبع

جنوب سيناء – فايزة مرسال

ضبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم بالإشتراك محاولة تهريب سلح نارى محظور استيراده أو حيازته إلا بترخيص طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة1954 والتعليمات الأمنية.

حيث إنه بناء على مذكرة الاشتباه المقدمة من الإدارة العامة لجمارك نويبع بالاشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 8135 و ط باسم أ . م . ع وهو عبارة عن أمتعة شخصية محملة على الشاحنة رقم 13532/60 الأردن فتم تمرير الأمتعة على جهاز الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود جسم معتم يشبه السلاح النارى داخل كرتونة كبيرة بها أدوات منزلية وملابس وتليفزيون وعلبة من الكرتون المقوى مملوءة بمسحوق البن وبفتحها تبين وجود سلاح نارى عبارة عن طبنجة ذهبية اللون مرقوم على أحد الوجهين pst-g-m973 وعلى الجانب الآخر mbel-n25129-fabrica-deitajuba-brasil منشأ البرازيل والطبنجة بداخلها خزينة فارغة مخبأة.

وشارك فى التفتيش والضبط لجنة من أحمد النجار رئيس قسم الحركة ومحمود أبو زكرى رئيس قسم الحركة، السيد رضوان مدير إدارة المكافحة عمليات والدسوقى عبد العال الأمن الجمركى، تحت إشراف الأستاذ محمد إبراهيم مدير إدارة مكتب المدير العام.

وقدر التعويض الجمركى بواقع 16000 جنيه، وقرر عماد السيد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لجمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحير محضر تهرب جمركى برقم 113 لسنة 2016 وإخطار الجهات الأمنية وإحالة الراكب للنيابة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى، وقام بتحرير المحضر سامح أبو موسى مدير إدارة الشئون القانونية.

السلاح المضبوط