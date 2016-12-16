حظك اليوم برج الحمل الجمعة 16/12/2016.. حاول أن تصل لحلول للمشكلات الطارئة بالعمل

يعد برج الحمل أحد الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والعصبية رغم ما بها من طيبة، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لبرج الحمل على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى .

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى :

حاول أن تصل إلى حلول فى هذه المشكلات الطارئة فى العمل، كما عليك أن تبذل مجهود أكثر مما تقدمه الآن، الأفكار السلبية لن تجعلك تتقدم فتخلص منها.

الحمل على الصعيد العاطفى:

اليوم هو الأفضل لك للقاء الحبيب، عليك أن تكون أكثر رومانسية وهدوء خصوصًا أن الفترة الماضية كانت عصيبة، فربما اليوم ينكسر هذا الحاجز وتنعم بقضاء وقت ممتع مع الشريك.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

حاول أن تحصل على نظام غذائى صحى يضمن لك حياة صحية خالية من الأزمات، فما عليك إلا أن تتابع مع أحد الأطباء، وتحصل على إجازة سريعة من العمل حتى تستعيد نشاطك من جديد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة :

أوضاعك جميعها فى طريقها إلى التحسن، كما أن هناك الكثير من التطورات التى ستشهدها حياتك العاطفية خلال هذه الفترة .