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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 16/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تضع حداً للماضى وتبدأ من جديد

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 16/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تضع حداً للماضى وتبدأ من جديد حظك اليوم برج الدلو الجمعة 16/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تضع حداً للماضى وتبدأ من جديد

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من الأبراج الهوائية ، فمولود برج الدلو من الأبراج العاشقة للدقة والذوق الرفيع والذكاء والحكمة والصبر ونقدم لأبناء برج الدلو من الناحية الصحية والعاطفية والمهنية.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى :

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

الدلو على الصعيد العاطفى :

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

الدلو على الصعيد الصحى :

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

توقعات علماء الأبراج فى الفترة القادمة :

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الامر إلى توقف مشروع خاص بك.


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مصر 365

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