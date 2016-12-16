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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 16/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. الطاقة السلبية تسيطر عليك اليوم

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 16/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. الطاقة السلبية تسيطر عليك اليوم حظك اليوم برج الميزان الجمعة 16/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. الطاقة السلبية تسيطر عليك اليوم

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الهدوء. 

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

لقد حان الوقت لمصارحة الحبيب، عليك أن لاتحتفظ كثيرًا بالأسرار والمخاوف الخاصة بالعلاقة، اليوم ستكون هناك الكثير من التطورات على مستوى العلاقة العاطفية وكذلك حياتك بأكملها.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

يوم هادئ على مستوى العمل، قد ترتاح من الضغوط والجدول الزمنى الذى سبب لك الكثير من الإزعاج على مدار الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تحصل على إجازة لفترة قصيرة.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

شعور بالاكتئاب يسيطر عليك اليوم، فعلى الرغم من أنه لا يوجد سبب واضح لذلك إلا أنك ستتعرض لهذا الشعور السئ، عليك أن تواجه بمزيد من الأنشطة الترفيهية التى تساعدك على تجاوز الأزمة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتطورات الخاصة بالعمل والحياة الخاصة، أصدقاء جدد سيغيرون شكل حياتك، وأزمة مالية فى الأفق.


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مصر 365

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