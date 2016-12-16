الأمن الروسي يحتجز شخصين ينتميان إلى «داعش» وسط روسيا

أعلنت مصادر في أجهزة الأمن الروسية احتجاز شخصين يشتبه بأنهما من أنصار تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة سمارا وسط روسيا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم ” اليوم الخميس – عن المصادر قولها , إن المحتجزين , وكلاهما من إحدى دول آسيا الوسطى, كانا يعملان في سمارا , مضيفة أنهما كانا يساعدان أبناء وطنهما في الحصول على حق الإقامة في روسيا , وثمة معلومات دالة على أنه جرى تجنيدهما في تنظيم “داعش” الارهابي .

وذكرت مصادر مطلعة أخرى, بأن الخبراء الأمنيين قاموا بإبطال عبوة ناسفة يدوية الصنع , تم العثور عليها لدى تفتيش الشقة التي كان المحتجزان يعيشان فيها في بلدة بضواحي سمارا.

أ ش أ