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الأمن الروسي يحتجز شخصين ينتميان إلى «داعش» وسط روسيا

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الأمن الروسي يحتجز شخصين ينتميان إلى «داعش» وسط روسيا الأمن الروسي يحتجز شخصين ينتميان إلى «داعش» وسط روسيا

عناصر من الشرطة الروسية – أرشيفية

أعلنت مصادر في أجهزة الأمن الروسية احتجاز شخصين يشتبه بأنهما من أنصار تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة سمارا وسط روسيا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم ” اليوم  الخميس – عن المصادر قولها , إن المحتجزين , وكلاهما من إحدى دول آسيا الوسطى, كانا يعملان في سمارا , مضيفة أنهما كانا يساعدان أبناء وطنهما في الحصول على حق الإقامة في روسيا , وثمة معلومات دالة على أنه جرى تجنيدهما في تنظيم “داعش” الارهابي .

وذكرت مصادر مطلعة أخرى, بأن الخبراء الأمنيين قاموا بإبطال عبوة ناسفة يدوية الصنع , تم العثور عليها لدى تفتيش الشقة التي كان المحتجزان يعيشان فيها في بلدة بضواحي سمارا.

أ ش أ

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