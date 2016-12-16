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مصدر أمني بمطار القاهرة ينفي الاشتباه بقنبلة داخل إحدى الحقائب

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مصدر أمني بمطار القاهرة ينفي الاشتباه بقنبلة داخل إحدى الحقائب مصدر أمني بمطار القاهرة ينفي الاشتباه بقنبلة داخل إحدى الحقائب

مطار-القاهرة-الدولي أرشيفية

نفى مصدر أمني رفيع المستوى بمطار القاهرة الدولي ما نشره على أحد المواقع الالكترونية ، حول الاشتباه في وجود قنبلة بأحد حقائب الركاب بمبني الركاب رقم “٣” ، وقال إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة .

وأضاف المصدر في تصريحاته أن تواجد فرق الحماية المدنية متواجدة بصفة مستمرة على مدار الساعة ، داخل وخارج الصالات ، ويتم بطريقة اعتيادية تعقيم الصالات والساحات بواسطة الأجهزة والكلاب البوليسية المدربة ، وقال إن فرق المفرقعات لم تتلق أي إخطار بوجود أجسام غريبة او الاشتباه في حقائب مجهولة .

وقال المصدر ان حركة السفر والوصول بجميع صالات السفر والوصول تتم بطريقة عادية ، مناشدا وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر عن الاخبار التي تتعلق بسمعة الدولية ، وأمنها القومى ومراجعة المصادر الرسمية اولا قبل النشر .

 

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