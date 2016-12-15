CH Carolina Herreraتقدم مجموعة ربيع وصيف ٢٠١٧ النسائية

بيروت - سيدتي نت

تتميّز مجموعة ربيع وصيف ٢٠١٧ النسائية من CH Carolina Herreraبالأحجام المتنوّعة، فضمت فساتين للسهرات بتصاميم بسيطة وواضحة تتباين مع قطع للنهار واسعة وفضفاضة، وأطلقت هذه المجموعة تحية تقدير إلى أحد أكثر الرموز المميزة والمعروفة للعلامة التجارية وهي الربطة على شكل فراشة.

للصيف، قدّمت تصاميم مريحة مع تفاصيل من الكشكش لتعطي حركة وكذلك الربطة على شكل فراشة، كما يتجسّد التعبير عن الأنوثة في سترات مع ياقة بتصميم boat-neck، أو المفتوحة حتى الأكتاف وياقة بحمالة عنق التي تكشف بنعومة عن الأكتاف، وتترافق الإطلالات الفضفاضة والسراويل بأقدام واسعة والفساتين الانسيابية مع قطع من الدينيم لأزياء إطلالات النهار، أما فساتين السهرات بقماش الدوشيش فتتبع نفس الخطوط مع الكشاكش والربطات الفراشية.

يتَّحد اللون الأحمر، الأساسي في مجموعاتCH Carolina Herrera، مع البرتقالي ودرجات الأزرق الكثيفة في مجموعة تسود فيها الظلال المحايدة، من الرملي إلى البني الفاتح، ولاختتام المجموعة، تم مزج نقاط البولكا والخطوط البحرية، السمة المميزة للدار، مع طبعات من الزهور مع الياسمين.