ناصيف زيتون يلهمك إطلالات شبابية أنيقة

لمع نجم الشاب السوري ناصيف زيتون بعد أن حصل على لقب ستار أكاديمي 7، فحصد شهرة واسعة في الوطن العربي وتميز بصوته الجميل وشخصيته المرحة والعفوية.

لا يفضل ناصيف الملابس المتكلفة بل يركز على الأسلوب البسيط ويظهر بإطلالات شبابية عصرية تتلاءم مع عمره وشخصيته المرحة، فهو يفضل الأسلوب الكاجوال في إطلالاته فيعتمد على الجينز المتعدّد الألوان مثل الجينز الأزرق والأسود والرمادي ويرتدي التيشرتات الخفيفة القطنية، كما أنه في بعض الأحيان نراه يرتدي قمصاناً قطنية مفتوحة فوق التي-شرت لإضفاء راحة وحرية أكثر على حركته، أما في المناسبات فيركز ناصيف على البدلة الرسمية ذات القصة الضيقة، أو يختار الجينز مع جيليه وربطة عنق.

في معظم الأحيان يختار ناصيف الحذاء الرياضي المريح، كما يزين إطلالاته عادة بإكسسوارات تتنوع بين أساور جلدية وخواتم فضية تناسب الأسلوب العصري الذي يعتمده.

هل يعجبك أسلوب ناصيف زيتون في اختيار ملابسه؟