الأمين العام المنتخب للأمم المتحدة يعين النيجيرية أمينة محمد نائبة له

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن أنطونيو جوتيريتش الأمين العام القادم للمنظمة عين يوم الخميس وزير البيئة النيجيرية أمينة محمد نائبة له والدبلوماسية البرازيلية ماريا لويزا هيبيرو فيوتي مديرة لمكتبه، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وقبل تعيينها وزيرة للبيئة قبل نحو عام كانت أمينة مستشارة الأمين العام المنتهية ولايته بان جي مون الخاصة بخطط التنمية ما بعد 2015 وهو الدور الذي توج العام الماضي بتبني الجمعية العامة لأهداف التنمية المستدامة للأعوام الخمسة عشر المقبلة.

ويتولى جوتيريتش المنصب خلفا لبان في الأول من يناير.