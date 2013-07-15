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الحلقة الرابعة من "لعبة الموت": رحلة بحرية لـ"نايا وعاصم وأصدقائهما" على قارب "جبران"

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الحلقة الرابعة من "لعبة الموت": رحلة بحرية لـ"نايا وعاصم وأصدقائهما" على قارب "جبران" الحلقة الرابعة من "لعبة الموت": رحلة بحرية لـ"نايا وعاصم وأصدقائهما" على قارب "جبران"

كتب : فاطمة النشابي منذ 32 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "لعبة الموت"، للفنانة سيرين عبدالنور، باستمرار معاناتها مع زوجها "عاصم" الذي يؤدي دوره الفنان عابد الفهد.

يشرف "عاصم" على علاج "نايا" بنفسه من خلال الالتزام بمواعيد المهدئات التي وصفها الدكتور لها، عقب الأزمة الصحية التي تعرضت لها، ويكشف "جبران" صاحب أحد القوارب لصديقه فادي أنه يعرف نايا منذ فترة طويلة.

يقرر عاصم ونايا وأصدقاؤهما الخروج في رحلة بحرية قصيرة على قارب جبران، وخلال الرحلة تنشب مشاجرة بين عاصم ونايا ما جعل عاصم يطالب بسرعة العودة مرة أخرى للشاطئ، ما يضطر نايا إلى رمي الدواء في البحر.

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