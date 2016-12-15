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حملة موسعة لإزالة الإشغالات بمدينة بورفؤاد وتنفيذ 10قرارات اشغالات

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حملة موسعة لإزالة الإشغالات بمدينة بورفؤاد وتنفيذ 10قرارات اشغالات حملة موسعة لإزالة الإشغالات بمدينة بورفؤاد وتنفيذ 10قرارات اشغالات

جانب من الحملة

المراسل – جمال نوفل

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمدينة بورفؤاد حملة موسعة لإزالة الاشغالات والمخالفات غير القانونية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذل لإزالة كافة أنواع الإشغالات، وإعادة الوجه الجمالي للشارع، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد.

أشرف اللواء محمد عبد المجيد مساعد مدير الأمن لبورفؤاد وهانم الشربيني رئيسة المدينة علي الحملة تمكنت من تنفيذ ١٠ قرارات اشغالات و١١٠ مضبوطات متنوعة، و١٠ محاضر إشغال طريق و٥ محاضر بيئة ونظافة حيث شارك في الحملة قسم مرافق بورفؤاد برئاسة الرائد محمد عماشة، والرائد أحمد دويدار، رئيس مباحث قسم بورافؤاد ثاني، والأجهزة المعنية بمدينة بورفؤاد.

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