الشاب خالد يحتفل بإطلاق أحدث أعماله المصورة “وحدة وحدة” بالقاهرة

أطلق الفنان الجزائري “الشاب خالد”، مساء اليوم الخميس، أحدث أعماله المصورة، بعنوان “وحدة بوحدة” بالتعاون مع الموسيقار السعودي طلال وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد علي ارواح شهداء مصر والوطن العربي ثم كلمة ألقاها المخرج يعقوب المهني كشف فيها كواليس العمل الفني.

وتم ُعرض خلال المؤتمر الصحفي معرض خاص متميز يتضمن أعمال الموسيقار “طلال” وتعاوناته الكبيرة والناجحة مع كبار فناني الخليج والوطن العربي، متضمنًا عددًا من الأعمال التي تظهر للمرة الأولى للصحافة والنشر.

كما تم عرض كواليس “كليب” أغنية “وحدة بوحدة” بصوت الشاب خالد، لإظهار المجهود الفني والتقني لضخامة العمل والتصوير والإخراج الذي تنقل في عملية تصويره وتجهيزه مجموعة كبيرة في عدد من دول العالم.

وفي نهاية الحفل تم الكشف عن كليب واحدة واحدة آخر أعمال الفنان الجزائري الشاب خالد.

المراسل: عمر عبد الناصر