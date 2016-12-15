SUBLIMAGE LE TEINT جديد شانيل للعناية بالبشرة

تقدّم شانيل CHANEL سوبليماج لو تان SUBLIMAGE LE TEINT، مستحضر أساس استثنائي لإشراقة جذابة لا تضاهى. تركيبته كريمية وخفيفة لدرجة أنها تبدو وكأنها خاصّة بمستحضر للعناية بالبشرة. تركيبته الحسية الرائعة تتغلغل مباشرةً إلى داخل البشرة لتوحّد لونها وتقدم 12 ساعة من الترطيب المتواصل* بإشراقة لا مثيل لها لسحنة جذابة ونضرة.

مكونات ثمينة

قام مركز البحوث لدى شانيل CHANEL باختيار المكونات الأثمن لتعزيز مستحضر الأساس الاستثنائي هذا. تعكس بودرة الألماس الضوء لتمنحك سحنة بإشراقة رائعة فيما يحتفظ مركّز ماء الفانيليا بمزايا البشرة بالتزامن مع منحها القوة والنشاط. كما يقوم مركّب التركيز الناعم تأثيرًا ضبابيًا لإخفاء الشوائب لسحنة بلون موحّد

كما يقوم ثلاثي مؤلّف من مكّونات بخصائص غشائية ومرطّبة وملينة بنسج شبكة لاجتذاب جزيئات الماء في الطبقات العليا من البشرة والحفاظ عليها لضمان ترطيب كامل. وبعد أن يتم ترطيب ابشرة، تظهر بشكل ناعم أكثر وكلّه ليونة.

تركيبة رائعة

يتميّز سوبليماج لو تان SUBLIMAGE LE TEINT، المستوحى من الخبرة الاستثنائية لمختبرات الصياغة الخاصة بمركز البحوث لدى شانيل CHANEL، بتركيبة كريمية وخفيفة لتجربة حسية مرهفة ومثيرة للدهشة. وبفضل رقة هذه التركيبة وسرعتها على الذوبان، تمنح البشرة إشراقة جذابة وتغلفها بلمسة مطلقة من الراحة. وبفضل ترطيبها العالي، توفّر إحساسًا رائعًا بالانتعاش عند التطبيق.

يوحّد مستحضر سوبليماج لو تان SUBLIMAGE LE TEINT الذي يعد بمدّة 8 ساعات** من الثبات و12 ساعة* من الترطيب، لون البشرة ويمنحا لمسة نهائية كلها توهّج. بعد التطبيق، يصبح ملمس البشرة ناعمًا كالحرير ومعطّر بشكل خفيف بفضل نفحات الفانيليا. ويتوفّر مستحضر الأساس هذا بـ 7 ألوان هي: البيج لوردي بدرجة BR22 و البيج بدرجات B10 – B20 –B30 – B40 – B50 – B60

جرة كلها جاذبية

يتم تطبيق مستحضر أساس سوبليماج لو تان SUBLIMAGE LE TEINT المقدّم في جرّة زجاجية باستخدام فرشاة تطبيق تمّ تطويرها خصيصًا لتتناسب مع تركيبة مستحضر الأساس هذا لتسمح بفضل شعيراتها ثنائية اللون ببسط المستحضر بشكل مثالي على سطح البشرة. كما تعزز نعومتها التجربة الحسية لهذه التركيبة.

طقوس سوبليماج

SUBLIMAGE

يستخدم مستحضر أساس سوبليماج لو تان SUBLIMAGE LE TEINT كمكمّل لطقوس سوبليماج SUBLIMAGE للعناية بالبشرة. تؤخذ كمية صغيرة من سوبليماج لو تان SUBLIMAGE LE TEINT بالملوق (سباتولا) ويتم تربيتها على الوجنتين والجبين والذقن. باستخدام فرشاة يتم مزج المستحضر ومدّه على الوجه، من الوسط إلى الخارج، لتوحيد لون البشرة وتعزيز مظهرها. لنتيجة مثالية يجب التربيت بالفرشاة على أجزاء الوجه التي تحتاج إلى تغطية أكبر.

جرّة بحجم 30 غرام.

تمّ اختباره من قبل أطباء جلد متخصصين. لا يسبب انسداد البشرة وظهور البثور.

*تقييم أدواتي على مجموعة من 22 امرأة.

**تقييم ذاتي من قبل 31 امرأة.